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О борьбе с незаконным оборотом наркотиков расскажут на пресс‑конференции в РИАМО 3 декабря
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Декабря 2019, 14:26
3 декабря, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция «Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Московской области».
Отмечается, что в мероприятии примет участие начальник УНК ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Роберт Адамян. Выступающий подробно расскажет о раскрытии и профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Московской области.
Пресс-центр РИАМО располагается по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.
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