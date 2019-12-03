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930 катков и 129 лыжных трасс откроются в Подмосковье этой зимой
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2019, 12:06
Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, что в этом году для жителей Московской области подготовили 129 лыжных трасс и 930 катков, а также будут открыты девять катков с искусственным льдом.
Виртуозова уточнила, что в декабре в области будет 930 катков, из которых девять катков будут залиты искусственным льдом.
Она отметила, что в ближайшее время катки с искусственным льдом откроются в парке «Раздолье» в Одинцове и в парке «Пехорка» в Балашихе, а в Красногорске каток уже заработал.
В этом году 129 лыжных трасс у нас подготовлены. Безусловно, ставшие всеми любимые и соседями нашими – это спортивный парк отдыха «Лазутинка», лыжно-биатлонный комплекс «Пересвет». И у нас появляются новые трассы, которые с освещением, - это в Раменском городском округе лыжная трасса имени Завьялова, также лыжные трассы в Котельниках, в Королеве и Красногорске.
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