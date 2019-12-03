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В Подмосковье активно развивают дорожную инфраструктуру
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2019, 12:14
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, что в Подмосковье расширят Путилковское шоссе, а до конца 2019 года планируют завершить работы по расширению Зенинского шоссе.
Воробьев подчеркнул, что сейчас начинаются две большие работы, это расширение Путилковского шоссе и обход Лобни, реконструкция Лобненского шоссе.
Он добавил, что регион уделяет большое внимание развитию дорожной инфраструктуры.
Сейчас на завершающей стадии находится Зенинское шоссе в Люберцах. Там большие микрорайоны Москвы и Подмосковья. Задача - сдать в этом году.
Губернатор обратил внимание, что к завершению движутся работы на большой развязке – Ильинского шоссе и Волоколамского. Работы планируют завершить также в этом году.
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