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Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2019, 12:17
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром 3 декабря отменили и задержали более 20 рейсов.
Отмечается, что во Внукове отменили пять рейсов. В Домодедове пять рейсов задержаны, 11 отменены. В Шереметьеве задерживаются четыре рейса.
По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задерживается один рейс, еще два отменены.
В Московском регионе идет небольшой продолжительный снег. По прогнозам синоптиков, снег прекратится после полудня.
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