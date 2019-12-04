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9,5 тысяч километров дорог очистили в Подмосковье за ночь
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Декабря 2019, 12:14
Как информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что дорожные службы за прошедшую ночь убрали и обработали более 9500 километров дорог Подмосковья, в ходе чего было использовано более 580 единиц спецтехники.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик подчеркнул, что прошлой ночью более 580 комбинированных машин очистили и обработали противогололедными материалами 9,5 тысяч километров областных дорог. В настоящее время на региональной сети продолжают работу 108 единиц спецтехники.
На данный момент на территории Подмосковья температура воздуха местами достигает минус четырех градусов, в некоторых округах идет снег.
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