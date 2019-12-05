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«Желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра ввели в Московском регионе по 7 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Декабря 2019, 12:07
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Подмосковья и Москвы объявилен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, предупреждение действует до вечера 7 декабря.
Отмечается, что «желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение из-за сильного ветра действует на территории Московского региона с 21:00 5 декабря по 21:00 7 декабря.
«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Ивановской, Рязанской, Калужской областей.
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