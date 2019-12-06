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50 новых уборочных машин переданы в округа Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Декабря 2019, 12:17
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил главам муниципалитетов ключи от коммунальной уборочной техники, всего переданы 50 уборочных машин.
Воробьев подчеркнул, что в этом году в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» муниципалитетам буду переданы более 50 комбинированных машин с навесным оборудованием на базе самосвала.
Машины направят в городские округа Богородский, Домодедово, Зарайск, Красногорск, Можайский, Одинцовский, Подольск. Всего до 16 декабря 28 муниципалитетов региона получат 51 машину.
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