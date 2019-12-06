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Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Декабря 2019, 12:24
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Москве и Подмосковье 6 декабря при облачной погоде пройдут небольшие осадки, максимальная температура воздуха днем составит плюс 3 градуса.
Отмечается, что западно-восточный перенос, который поставляет тепло и влагу Атлантики по-прежнему останется «дирижером» сегодняшней погоды в Московском регионе. По мнению синоптиков Метеобюро Москвы и области, днем 6 декабря сохранится облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха составит 1-3 градуса.
Ветер будет дуть юго-западного направления довольно плотный, скорость которого составит 5-10 метров в секунду, местами порывами 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 742 миллиметра ртутного столба.
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