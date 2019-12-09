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Около 70 управляющих компаний лишились лицензии в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Декабря 2019, 12:23
Как рассказала начальник подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина, что с начала 2019 года с рынка управления многоквартирными домами в Подмосковье ушли 70 компаний.
Федина добавила, что с начала года появилось 30 новых управляющих организаций, при этом 70 управляющих компаний покинули рынок.
Она уточнила, что первые два года - это критический срок для укрепления компании на рынке.
Одним из веских оснований для отзыва лицензии у управляющей организации является задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями.
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