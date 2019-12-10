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В Подмосковье бывшего судебного пристава оштрафовали за халатность
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2019, 12:08
Как информируется на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, что в Московской области суд признал виновным в халатности бывшего судебного пристава и назначил ему наказание в виде штрафа.
Отмечается, что летом прошлого года обвиняемый провожал иностранного гражданина, который по предписанию суда обязан был покинуть территорию России, но тот сбежал из-под стражи и покинул аэропорт Домодедово. Сотрудникам полиции остановить его не удалось.
В ходе предварительного следствия и во время судебного заседания подсудимый свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал в полном объеме.
Приговором суда бывшему приставу назначено наказание в виде штрафа.
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