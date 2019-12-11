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Две новые платформы построят на остановочном пункте Тимирязевская МЖД
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Декабря 2019, 12:08
Как информирует пресс-служба МЖД, что пассажирскую инфраструктуру реконструируют на остановочном пункте Тимирязевская Савеловского направления Московской железной дороги, там появятся две новые платформы и подземный пешеходный переход.
Отмечается, что для удобства пассажиров железнодорожники построят две новые платформы с навесами на всю длину и подземный пешеходный переход, интегрированный с существующим подземным вестибюлем метро. В нем расположатся билетные кассы и турникетные павильоны, будут установлены эскалаторы и лифты.
Рабочие уже монтируют освещение на временных деревянных платформах, возле которых будут останавливаться поезда пока идет реконструкция. Дерево обработали огнебиозащитным составом, который временно окрасил его в розовый цвет.
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