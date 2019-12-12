12декабря 2019
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Около 80 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Декабря 2019, 12:14
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что в 3 московских аэропортах по состоянию на утро 12 декабря отмененными и задержанными числятся 76 рейсов.
Отмечается, что по 13 рейсов задержали в аэропортах Внуково и Шереметьево. В Домодедове задерживается 31 рейс, 19 рейсов отменено.
В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов в настоящее время нет.
Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут. Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани.
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