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Свыше 10 млн человек воспользовались МЦД с момента запуска
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Декабря 2019, 12:27
Как информируется в Twitter-аккаунте МЦД, что первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД) воспользовались с момента их запуска более 10 миллионов пассажиров.
Отмечается, что МЦД перевезли уже более 10 миллионов человек. Около 550 тысяч человек в сутки пользуются диаметрами.
Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах остается стабильно высоким, несмотря на окончание бесплатного режима.
Оплатить проезд на МЦД можно картой «Тройка», также можно пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.
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