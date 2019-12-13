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Станция Курьяново на Курском направлении МЖД и МЦД‑2 откроется в 2020 году
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Декабря 2019, 12:29
Как информирует пресс-служба МЖД, что строительство нового остановочного пункта Курьяново на Курском направлении Московской железной дороги, который войдет в состав МЦД-2 Курско-Рижский, планируют завершить в середине 2020 года.
Отмечается, что платформу строят между остановочными пунктами Москворечье и Перерва. Новая станция повысит транспортную доступность столичных районов Марьино и Курьяново.
Курьяново будет включать в себя платформу с навесом во всю длину, подземный пешеходный переход с двумя вестибюлями. Для удобства пассажиров инфраструктуру оснастят лифтами и эскалаторами. В вестибюлях также разместятся билетные кассы и турникеты. Станцию оформят в стиле хай-тек.
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