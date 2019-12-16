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34 газопровода ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Декабря 2019, 14:06
Как информирует пресс-служба министерства энергетики Подмосковья, что В Московской области с начала этого года построили и ввели в эксплуатацию 34 газопровода в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».
Министр энергетики Московской области Александр Самарин подчеркнул, что всего в текущем году планируется построить и ввести в эксплуатацию 51 новых газопроводов протяженностью более 200 километров. Благодаря этому почти 11 тысяч жителей Московской области получат возможность газифицировать свои дома.
Еще один газопровод, который расположен в деревне Волочаново городского округа Шаховская, ввели в эксплуатацию. Общая протяженность сети газопроводов здесь составила 13,6 километра, что дало возможность газифицировать 148 жилых домов и один многоквартирный дом.
Планируется, что самое большое количество газопроводов построят в Рузском, Богородском, Дмитровском округах, а также округе Истра.
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