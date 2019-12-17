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Более 560 жителей Подмосковья пожаловались омбудсмену на нехватку мест в детсадах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Декабря 2019, 12:21
Как рассказала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова, что с начала 2019 года аппарат уполномоченного по правам ребенка в Московской области рассмотрел 561 обращение по поводу нехватки мест в детских садах.
Мишонова подчеркнула, что если пришло время маме выйти на работу, а очередь в садик не подошла, – это реалино проблема. Таких обращений поступает очень много. С начала года пришло 561 обращение по вопросам зачисления детей в детские сады.
Она отметила, что родители также жалуются на неудобство расположения детсадов.
За последние пять лет в Подмосковье построили более 400 детских садов.
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