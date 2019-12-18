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Небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидается в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Декабря 2019, 12:10
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Москве и Подмосковье 18 декабря местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха днем составит плюс 6 градусов.
Отмечается, что предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния атмосферного фронта. Новая порция теплого и влажного воздуха с юго-запада даст о себе знать небольшим дождем, который прольется местами. Будет преобладать облачная погода. Максимальная температура в Москве составит 4-6 градусов, по области - 1-6 градусов.
Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 85%.
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