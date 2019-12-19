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Более 1,7 тыс бездомных собак в Подмосковье передали новым хозяевам в 2019 году

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Общество — 19 Декабря 2019, 12:12

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что в Подмосковье в 2019 году свой дом обрели более 1700 бездомных собак, 150 собак из приютов уехали к новым хозяевам в страны Европы.

Разин подчеркнул, что работа над пристраиванием животных в семьи идет достаточно активно. В этом году очень хорошая цифра, 1,7 тысячи собак были переданы новым хозяевам после того, как их поймали, полечили.

Более 150 бездомных собак из подмосковных приютов уехали в Европу к новым хозяевам.

Впервые в этом году более 150 собак были отправлены хозяевам за рубеж. Это Германия, Франция, Швеция. Активно эта работа проводится. 150 собак сменили подмосковную прописку на страны Евросоюза.

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