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Более 1,7 тыс бездомных собак в Подмосковье передали новым хозяевам в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Декабря 2019, 12:12
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что в Подмосковье в 2019 году свой дом обрели более 1700 бездомных собак, 150 собак из приютов уехали к новым хозяевам в страны Европы.
Разин подчеркнул, что работа над пристраиванием животных в семьи идет достаточно активно. В этом году очень хорошая цифра, 1,7 тысячи собак были переданы новым хозяевам после того, как их поймали, полечили.
Более 150 бездомных собак из подмосковных приютов уехали в Европу к новым хозяевам.
Впервые в этом году более 150 собак были отправлены хозяевам за рубеж. Это Германия, Франция, Швеция. Активно эта работа проводится. 150 собак сменили подмосковную прописку на страны Евросоюза.
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