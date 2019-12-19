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Фестивали народного творчества презентовали в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Декабря 2019, 12:17
Как информирует пресс-службы ведомства, что в министерстве культуры Московской области прошла презентация фестивалей народного творчества, лучшие из которых получат статус областного культурно-массового мероприятия.
Отмечается, что в 2019 году на суд экспертного совета свои заявки представили 35 муниципальных образований - в два раза больше, чем в 2018 году.
В Подмосковье традиционно проходят лучшие фестивали народного творчества в стране. С каждым годом растут их уровень и признание зрителей.
В Минкультуры региона напомнили, что 2022 год объявлен Годом народного творчества и культурного наследия народов России.
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