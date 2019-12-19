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«Оранжевый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Декабря 2019, 12:19
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до вечера 19 декабря объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за сильного порывистого ветра.
Отмечается, что «оранжевый» - это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Этот уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до 21:00 четверга. В столице ожидаются порывы ветра в 19-24 метра в секунду, в Подмосковье – в 20-25 метров в секунду.
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