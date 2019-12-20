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Информация о минировании аэропортов Шереметьево и Домодедово оказалась ложной
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Общество — 20 Декабря 2019, 12:16
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что анонимно поступившая информация о минировании зданий международных аэропортов Шереметьево и Домодедово не подтвердилась, взрывных устройств в воздушных гаванях не обнаружили.
Утром 19 декабря сменный директор аэропорта Шереметьево и сменный директор аэропорта Домодедово передали спасателям информацию о минировании объектов, поступившую на электронную почту Хорошевского суда Москвы.
Отмечается, что эвакуация не проводилась. Сотрудниками службы безопасности проводился обход и обследование зданий аэропортов на обнаружение бесхозных и подозрительных предметов. Аэропорт Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме.
После осмотра информация о минировании объектов не подтвердилась. В аэропорту Домодедово решили продлить специальные мероприятия по обеспечению безопасности на сутки.
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