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Более 3,5 тысяч человек ежедневно обслуживают в офисах «Мособлгаза»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Декабря 2019, 12:11
Как рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Голубков, что посещаемость клиентских офисов АО «Мособлгаз» составляет более 3500 человек в день, всего с начала 2019 года было обслужено свыше 1 миллиона жителей Подмосковья.
Голубков добавил, что ежедневно наши офисы посещают в общей сложности более 3,5 тысяч жителей Подмосковья, а за год – более миллиона.
Он отметил, что посетители могут в комфортной обстановке решить вопросы, касающиеся поставки газа или подключения к сети газопотребления. В настоящее время в регионе открыты 65 современных клиентских офисов, работающих по принципу единого окна.
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