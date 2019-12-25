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В столичных аэропортах отменили и задержали 25 рейсов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Декабря 2019, 12:07
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что утром 25 декабря в аэропортах Московского авиаузла отменены и задержаны 25 рейсов.
Уточняется, что во Внукове задерживается три рейса, в Шереметьеве – четыре рейса. В аэропорту Домодедово восемь рейсов задержано и 10 отменено.
В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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