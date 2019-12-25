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Воробьев подведет итоги года в телеэфире 26 декабря
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Декабря 2019, 12:09
Как информируется на странице пресс-службы губернатора и правительства региона в соцсети Instagram, что губернатор Московской области Андрей Воробьев 26 декабря подведет итоги 2019 года в эфире телеканала «360».
Отмечается, что 26 декабря в 19:00 губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги года в эфире телеканала «360».
Вопросы губернатору можно задать с помощью хештега #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».
29 января Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Он расскажет о направлениях работы властей региона в 2020 году.
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