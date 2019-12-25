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Стали известны самые большие детсады, построенные в Подмосковье в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Декабря 2019, 12:13
Как информирует пресс-служба министерства жилищной политики региона, что составлен список самых крупных детских садов, построенных в Московской области в 2019 году, самое большое учреждение рассчитано на 360 мест.
Всего в 2019 году в Подмосковье были возведены 17 детских садов, построенных компаниями в рамках жилых кварталов за собственные средства. Совокупная мощность ДОУ составляет около 2,5 тысяч мест.
Самым большим оказался детсад на 360 мест в Люберцах. Застройщик - ГК «Самолет». Второй по объему созданных мест детский сад также был возведен в Люберцах - 250 мест. Застройщик также ГК «Самолет».
Детский сад на 225 мест построили в Ленинском горокруге. Застройщик - ООО «Купелинка Девелопмент». Там же появилось учреждение на 200 мест, построенное ГК «ПИК». Еще один детсад на 200 мест теперь есть Одинцовском округе, застройщик — ФСК.
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