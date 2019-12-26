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Облачная погода с температурой до +3 градусов установится в Московском регионе в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Декабря 2019, 12:14
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 26 декабря в Подмосковье и Москве будет облачно, обойдется без существенных осадков, максимальная температура составит +3 градуса.
Отмечается, что предстоящим днем характер погоды изменится мало: с востока Московский регион останется под опекой антициклона, а по соседним западным областям с севера на юг тянется волновой фронтальный раздел, но существенных подвижек в сторону Московского региона у него не предвидится. По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 26 декабря, ожидается облачная погода без существенных осадков.
Максимальная температура воздуха в Москве составит 0-2 градуса, по области - от минус 2 до плюс 3. Ветер юго-восточного направления, 3-8 метров в секунду.
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