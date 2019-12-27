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На Белорусском вокзале платформы последовательно пронумеруют для улучшения навигации
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Общество — 27 Декабря 2019, 12:36
Как информируется в WhatsApp-канале МЖД, что с 15 января на Белорусском вокзале Москвы платформы получат последовательную нумерацию – с 1 по 15 (слева направо).
Отмечается, что данная мера поможет пассажирам лучше ориентироваться при посадке в поезда на вокзале.
1-4 платформы (расположены в левой части вокзала) предназначены для посадки в пригородные поезда Москва – Усово и экспрессы Москва – Одинцово, с 7 по 10 – в поезда дальнего следования.
Также с 12-15 платформ можно будет сесть в поезда МЦД-1, аэроэкспрессы и электрички до станций Голицыно, Звенигород, Кубинка и Можайск.
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