27декабря 2019
пятница
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Около 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2019, 12:40
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что по состоянию на утро 27 декабря в трех московских аэропортах отменены и задержаны 38 рейсов.
Уточняется, что во Внукове и Шереметьеве задерживается по семь рейсов. В аэропорту Домодедово 15 рейсов задержано и девять отменено.
В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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