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Сбой произошел на Белорусском направлении МЖД из‑за человека на путях
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2019, 12:47
Как проинформировал представитель пресс-службы МЖД, что 27 декабря график движения электричек нарушился на Белорусском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека на участке Голицыно – Одинцово.
Отмечается, что МЖД принимает меры по сокращению опоздания пригородных поездов Белорусского направления, задержанных из-за человека на путях на участке Голицыно – Одинцово и ожидания медиков.
После приезда скорой помощи поезд продолжил движение по маршруту. Из-за инцидента в пути было задержано несколько электричек попутного направления.
При этом движение поездов на МЦД-1 обеспечивается в штатном режиме.
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