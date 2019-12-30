30декабря 2019
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Небольшой снег порадует жителей Московского региона в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Декабря 2019, 11:49
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 30 декабря в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода со снегом и сильным ветром.
Отмечается, что предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с северо-запада. При облачной погоде ожидается снег от небольшого до умеренного, местами метель. Максимальная температура воздуха в Москве установится от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.
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