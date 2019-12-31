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«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на первый день 2020 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Декабря 2019, 11:04
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на первый день нового года объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра.
Отмечается, что «желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение действует с 09:00 до 21:00 1 января. Кроме того, «желтый» уровень из-за ветра объявлен до 21 часа вторника. С 21:00 31 декабря до 09:00 1 января оповещение о погоде не требуется.
В первый день 2020 года в Московском регионе будет облачно, ночью ожидаются небольшие осадки, а днем будет преимущественно без осадков. Образуется гололедица.
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