09января 2020
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Снежный покров в Московском регионе увеличился на 3 сантиметра
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2020, 12:07
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в ночь на 9 января в Подмосковье и Москве прошел снегопад, выпало около 3 миллиметров осадков, а снежный покров вырос на 2,5-3 сантиметра.
Отмечается, что нынешняя зима с самого начала была очень теплой и малоснежной – выпавший снег быстро таял. Однако в ночь на четверг в Московском регионе прошел сильный снегопад.
Пейзаж за окном соответствует зиме. Очень красиво, но доставляет немало хлопот автомобилистам и работникам коммунальных служб. Снега выпало довольно много, около 3 миллиметров, а снежный покров увеличился на 2,5-3 сантиметра. На данный момент ведутся работы по уборке снега.
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