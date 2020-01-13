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Около 30 школ планируют открыть в Подмосковье в 2020 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Января 2020, 12:12
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что в Подмосковье в 2020 году планируют построить порядка 30-35 новых школ, при этом большое внимание уделяется подбору кадров для образовательных учреждений.
Отмечается, что 13 января губернатор открыл школу в ЖК «Сколковский» Одинцовского городского округа. По плану запуск данного корпуса был намечен на сентябрь 2020 года, однако глава региона дал поручение открыть школу раньше.
Воробьев подчеркнул, что большая президентская программа реализуется в Подмосковье. Наша задача — в 2020 году сдать порядка 30-35 школ. Это очень масштабное строительство, мы их заложили в марте 2019 года. М
Он отметил, что остро необходимость строительства школ ощущается в Одинцовском городском округе и Балашихе.
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