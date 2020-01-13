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Более 714 тыс человек посетили зимние праздники на 15 туристских территориях Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Января 2020, 12:25
Как проинформировала пресс-служба комитета по туризму региона, что на новогодних каникулах в праздничных мероприятиях на 15 приоритетных туристских территориях Московской области приняли участие более 714 тысяч человек.
Отмечается, что в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье» были выбраны 15 приоритетных городских округов: Клин, Истра, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Красногорск, Рузский, Королев, Егорьевск, Подольск, Коломенский, Дмитровский, Солнечногорск, Зарайск и Одинцовский.
Среди самых ярких мероприятий в эти дни: фестиваль «Сказочное Рождество» (6-8 января, Истра), фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу» (04-08.01.2020, Дмитров), фестиваль необычных саней «Battle Сани» (05.01.2020, Коломна), фестиваль народных промыслов «Подмосковный умелец» (21.12.2019-06.01.2020, Звенигород), праздник «Под куполом Рождества» (01-08.01.2020, Сергиев Посад) и «Рождественская звезда» (20.12.2019-08.01.2020, Красногорск).
В каждом городе в рамках проекта «Зима в Подмосковье» работают множество площадок и проводят спортивные, детские и семейные мероприятия.
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