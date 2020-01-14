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В Подмосковье планируют открыть четыре центра амбулаторной онкологической помощи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Января 2020, 12:29
Как рассказал первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, что четыре центра амбулаторной онкологической помощи планируется открыть в Подмосковье в 2020 году.
Он подчеркнул, что в этом году планируется открыть четыре центра амбулаторной онкологической помощи. В 2019 году один такой центр был открыт в Клину.
Как уточняется в презентации, новые центры онкологической помощи будут открыты в Красногорске, Коломне, Подольске и Химках.
В прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на базе Клинской городской клинической больницы уже был организован центр амбулаторной онкологической помощи.
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