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Шойгу планируют присвоить звание почетного гражданина Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Января 2020, 12:11
Как проинформировала пресс-служба Мособлдумы, что Московская областная дума рассмотрит ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» министру обороны России Сергею Шойгу.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в повестку 104-го заседания областного парламента внесен вопрос о рассмотрении ходатайства о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Московской области» министру обороны страны, генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу.
Он добавил, что Шойгу внес большой вклад в развитие Подмосковья. Брынцалов уверен, что депутаты Московской областной думы поддержат это ходатайство.
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