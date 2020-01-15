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Жители Москвы смогут предложить идеи по улучшению работы МЦД
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Января 2020, 12:18
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что в столице 21 января планируют запустить краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры», в рамках которого жители столицы в течение 10 дней смогут предложить идеи по улучшению нового вида транспорта.
Отмечается, что руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко родчеркнул, что новый транспортный проект нуждается в идеях жителей города.
Процесс будет проходить в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай», «Оценивай». Идеи жителей, отобранные экспертами, будут реализованы в столице.
Участники проекта смогут высказать свое мнение по следующим направлениям: наполнение станций (места для отдыха, озеленение летом, парковки, дополнительные услуги); комфорт пребывания в поездах; информирование, навигация в поездах и на станциях.
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