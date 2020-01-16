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Уровень преступности в Подмосковье за 2019 год снизился на 5%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2020, 12:13
Как информирует пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области, что уровень преступности в Подмосковье в 2019 году уменьшился на 5%, область впервые вошла в число 15 наиболее благополучных субъектов России по данному показателю.
По данным ГУ МВД России по Московской области, всего в 2019 году на территории региона зарегистрировано 77 049 преступлений. В 2018 году – 80 299 преступлений. Самый низкий уровень преступности зафиксирован в Дубне, Люберцах, Балашихе и Ступине.
Всего по региону отмечено снижение: грабежей – на 14%; разбоев – на 9%; краж – на 7%; краж транспортных средств – на 21%; преступлений на улицах – на 11%.
Наиболее значительно уменьшилось число преступлений на территории городских округов Ступино (-32%), Серпухов (-20%), Талдомском (-18%) и Мытищах (-17%). Число квартирных краж в Серпухове, Ступине, Лобне, Дмитрове и Подольске уменьшилось почти вдвое.
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