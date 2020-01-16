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Срезанные ветки в Подмосковье будут убирать в течение суток
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2020, 12:16
Мособлдума приняла законопроект, согласно которому срок уборки срезанных веток в Подмосковье сократили до одних суток.
Первое в 2020 году заседание областного парламента проходит 16 января.
Главный государственно-технический инспектор региона Олег Баженов подчеркнул, что проектом закона предлагается внести изменение в закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» в части уменьшения срока удаления срезанных частей деревьев и кустарников с трех до одних суток с момента проведения вырубки», - сказал начальник главного управления Госадмтехнадзора Московской области.
Он отметил, что сокращение срока удаления срезанных частей деревьев и кустарников будет способствовать повышению уровня благоустроенности территории в Московской области.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.
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