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13 проектов Подмосковья включили в федеральный реестр повторного использования в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2020, 12:27
Как проинформировала пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, что в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя России с начала 2019 года внесли 13 проектов Подмосковья, среди которых детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы.
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев подчеркнул, что все проекты оптимальны для возведения в условиях сложившейся городской застройки. Объекты полностью соответствуют критериям экономической эффективности и рекомендованы к использованию по всей стране.
Проектную документацию четырех детских садов в Королеве и Ивантеевке, школ в Щелкове, Электростали, Химках, Ивантеевке, Наро-Фоминском и Рузском округах, физкультурно-оздоровительных комплексов в Серпухове и Молодежном, дома культуры в Реутове включили в реестр с начала 2019 года.
В общей сложности в реестр включили 29 проектов.
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