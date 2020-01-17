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В Одинцове инспекторы ДПС помогли роженице быстро добраться до роддома
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Января 2020, 12:18
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в Одинцовском городском округе сотрудники 10-го батальона первого полка ДПС лейтенант полиции Дмитрий Лахинин и старший лейтенант Виталий Яценко в ходе патрулирования помогли беременной женщине, у которой начались роды, они помогли ей быстро добраться до больницы.
Отмечается, что к сотрудникам полиции обратился водитель. Он объяснил, что в его автомашине находится беременная женщина, которой нужна срочная медицинская помощь. Автоинспекторы приняли решение о незамедлительной доставке женщины в ближайший родильный дом.
Роженицу пересадили в машину полицейских и на ней, включив световые и звуковые сигналы, доставили в медучреждение. Благодаря этому будущим родителям удалось избежать сложностей. Уже через 30 минут у них родился здоровый малыш.
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