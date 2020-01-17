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ФСБ изъяла в Подмосковье 66 кг наркотиков, которые подготовили к продаже в даркнете
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Общество — 17 Января 2020, 12:20
Как информируется на сайте ФСБ России, что в подмосковном Серпухове задержаны участники преступной группы, которые производили синтетические наркотики и сбывали их на интернет-площадке Hydra, изъято около 66 килограммов мефедрона.
Отмечается, что в результате спецоперации задержано пять активных участников ОПГ – трое граждан России и два гражданина Украины.
Обнаружено и изъято не менее 66 килограммов синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Всех задержанных поместили под стражу.
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