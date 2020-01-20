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Два паркинга закрыли в аэропорту Внуково из‑за начала строительства метро
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Общество — 20 Января 2020, 12:33
Как информируется в официальном Twitter-аккаунте аэрогавани, что на территории столичного аэропорта Внуково стартует строительство новой станции метро, из-за этого закрылись два паркинга.
Отмечается, что приступили к строительству метро «Внуково», но при этом пришлось закрыть паркинги 3 и 4, так как они попадают в зону строительства.
Многоуровневые паркинги 1 и 2 продолжают свою работу, пассажиры и провожающие могут оставить там свои машины.
Станция метро «Внуково» станет частью нового участка Калининско-Солнцевской линии. Полностью работы планируется завершить до конца 2022 года.
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