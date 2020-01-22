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Число погибших в ДТП уменьшилось в Подмосковье вдвое за 5 лет
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2020, 12:06
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что число погибших в дорожных авариях на территории Подмосковья сократилось за последние пять лет в два раза.
Отмечается, что 22 января проходит заседание коллегии Главного управления МВД по Московской области.
Воробьев сообщил, что за последние пять лет с 1,7 тысячи ушли на 838 человек (погибших в ДТП). Мы должны думать, какие еще мероприятия должны реализовать для снижения смертности.
Как отметил начальник областного главка МВД РФ Виктор Пауков, число ДТП в регионе по итогам 2019 года снизилось на 3%. Количество пострадавших сократилось на 6,4%, а погибших – на 11,1%.
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