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Прокуратура Подмосковья начала проверку информации об отравлении ребенка в Клину
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Января 2020, 12:17
Как информируется на сайте ведомства, что прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении ребенка в городском округе Клин, младенцу оказывают медицинскую помощь.
Отмечается, что младенец был доставлен в медицинское учреждение с признаками отравления неизвестным веществом. На данный момент ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.
Проверку будет проводить Клинская городская прокуратура. Будет обеспечен надзор за ходом проверки.
Ранее врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. После этого его перевели в специализированную клинику в Люберцах. Сейчас состояние малыша оценивается как средней тяжести.
Полиция также начала проверку по факту отравления ребенка неизвестным веществом.
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