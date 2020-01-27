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В аэропорту Жуковский задержали самолет в Прагу из‑за сообщившей о бомбе пассажирки
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Общество — 27 Января 2020, 12:07
Как рассказала пресс-служба аэропорта, что в подмосковном аэропорту Жуковский рейс в Прагу задержали на 25 минут из-за сообщения пассажирки о том, что на борту самолета находится бомба, угроза взрыва не подтвердилась.
Отмечается, что 26 января произошла задержка рейса. Пассажирка сообщила о том, что борт заминирован, ее сняли с рейса. По регламенту была проведена повторная проверка борта и багажа пассажиров.
Все службы отработали оперативно. Угроза взрыва не подтвердилась. Задержка рейса составила около 25 минут.
По данным СМИ, на борту самолета находились 193 человека. Неадекватную женщину задержала полиция.
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