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УФАС Подмосковья оштрафовало администрацию городского округа Лосино‑Петровский
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Января 2020, 12:20
Как информирует пресс-служба подмосковного УФАС, что арбитражный суд Московской области признал законным постановление Московского областного УФАС России привлечь к ответственности администрацию городского округа Лосино-Петровский.
Уточняется, что администрацию привлекли к ответственности за то, что она не предоставила информацию по запросу антимонопольного органа.
Администрация не прислала сведения в течение 10 дней после запроса. Управление постановило оштрафовать ее на 50 тысяч рублей. Администрация не согласилась с решением и обратилась в суд. В итоге Арбитражный суд Москвы признал законность постановления Московского областного УФАС.
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