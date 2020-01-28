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Около 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Января 2020, 11:15
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» утром 28 января в четырех аэропортах Московского региона отменили и задержали 19 рейсов.
Уточняется, что в аэропорту Домодедово семь рейсов задержано и четыре отменено. В Шереметьеве задерживается один рейс, во Внукове - шесть рейсов.
В подмосковном аэропорту Жуковский задерживается один рейс.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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