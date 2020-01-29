29января 2020
среда
|
Свыше 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 29 Января 2020, 12:04
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» утром 29 января в аэропортах Москвы Внуково, Шереметьево и Домодедово отменили и задержали 25 прилетов и вылетов.
Отмечается, что в аэропорту Домодедово два рейса задержано и семь отменено. В Шереметьеве задерживается шесть рейсов, во Внукове - десять прилетов и вылетов.
В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером -1 +1 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры