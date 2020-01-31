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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до вечера 1 февраля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Января 2020, 12:08
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до позднего вечера 1 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Отмечается, что «желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение о погодной опасности действует до 23 часов 1 февраля.
«Желтый» уровень также объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.
В первый день февраля в Подмосковье и столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура ночью составит минус 5-3 градуса, днем — минус 1 – плюс 1.
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